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Общество

Звезда "Холостяка" пришла в суд ради Захарченко

Яна Саратовцева. Фото: instagram.com/yaninamay
Бывшая участница популярного шоу "Холостяк" Яна Саратовцева пришла сегодня в Басманный суд поддержать полковника Дмитрия Захарченко, подозреваемого в многомиллионных хищениях и мошенничестве. 29-летняя девушка ранее была супругой подозреваемого.
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Как сообщается, Саратовцева пришла в суд в кожаных штанах. При этом вела она себя на заседании совершенно неподобающим образом: много кокетничала и перемигивалась с Захарченко. В итоге судья сделал ей предупреждение и пригрозил удалить с судебного заседания.

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 Миллиарды полковника МВД

Сюжеты Миллиарды полковника МВД

Стоит отметить, что Захарченко и Саратовцева начали встречаться еще в 2013 году. Однако, несмотря на стремительно развивавшийся роман, оперативник не спешил делать ей предложение. Поэтому девушка приняла решение уехать на шоу "Холостяк" назло своему возлюбленному.


Столь вызывающий поступок Саратовцевой вызвал резкое недовольство у Захарченко. Он потребовал, чтобы она немедленно покинула программу, пообещав жениться на ней. В итоге Яна ушла с телешоу, и в ноябре 2013 года пара действительно поженилась. Однако брак продлился совсем недолго – чуть менее полутора лет. По некоторым данным, полковник подозревал, что до знакомства с ним девушка занималась эскорт-услугами и после свадьбы не оставила это "ремесло".

Как быстро, #твоюмать, пролетело лето.. #summer #summer2016 #summertime

Публикация от Yana (@yaninamay)


Ранее Dni.Ru писали, что у Захарченко в четверг, 2 марта, родился третий ребенок. Двое других – 2008 и 2015 годов рождения. Имя матери и пол ребенка пока не называются. Кроме того, поступили сведения, что находящийся под следствием полковник подозревается еще в двух эпизодах получения взятки. "В отношении Захарченко возбуждено еще одно уголовное дело", – передает РИА Новости слова одного из представителей следственных органов.

Теперь уже бывший глава управления "Т" антикоррупционного главка МВД был задержан 8 сентября прошлого года по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствованию расследования. На следующий день в отношении него было возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере семи миллионов рублей от неустановленного лица. При этом в квартире его сестры оперативники обнаружили девять миллиардов рублей в разной валюте.


Сам же подследственный продолжает отрицать свою вину. Как заявил сегодня Захарченко, единственная взятка, которую он получал, – это бутылка алкогольного напитка. "Меня не брали на деньгах, долго вели, но единственное, что мне передали, – это бутылка алкоголя", – заявил экс-полковник на сегодняшнем судебном заседании.

Автор: Иван Поляков2 марта 2017, 17:32

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