Уральцу запретили основать островное государство

Уральский предприниматель Антон Баков планировал взять в аренду три необитаемых острова, принадлежащих Республике Кирибати, чтобы на них создать маленькие монархические государства. Правительство республики бизнесмену в его планах отказало, передает URA.Ru. Бывший член правительства Тонго рассказал, что страна остро нуждается в иностранных инвестициях, однако не может отступить от своих принципов. О дальнейших планах амбициозного уральца пока не сообщается.