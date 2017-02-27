Убивший продавщицу секс-шопа россиянин сбежал в Париж

В Париже был задержан гражданин России, который находился в списках Интерпола за убийство продавщицы секс-шопа в Калининграде, передает Flashnord. Подозреваемый уже был этапирован из Франции. Само преступление произошло еще 21 декабря 2008 года. По версии следствия, мужчина пришел в магазин интимных товаров "Формула любви" в качестве покупателя. Между ним и 22-летней продавщицей произошла ссора. В итоге преступник нанес девушке множество ударов колюще-режущим предметом. От полученных травм она скончалась на месте.

На следующий день мужчина нелегально пересек границу с Польшей, а оттуда на автобусе добрался до Парижа. Там он представился вымышленным именем и рассказал, что приехал из Белоруссии. Получив статус беженца он долгое время жил в Париже, а также периодически ездил в Голландию, Люксембург и Швейцарию. При этом ему выплачивалось специальное пособие и предоставлялось бесплатное жилье.

Его беззаботному существованию в Европе, тем не менее, пришел конец. Установить личность преступника помогли следы пальцев рук, оставшиеся на месте преступления. В 2015 году ему заочно было предъявлено обвинение и данные об отпечатках пальцев преступника попали в базы данных Интерпола. А при постановке на учет в качестве беженца он проходил процедуру дактилоскопиии. Выявленное совпадение позволило правоохранителям задержать подозреваемого и отправить его в Россию.