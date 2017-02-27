Задержка рейса в Таиланд обернулась бунтом в Шереметьево

Рейс авиакомпании Royal Flight из столичного аэропорта Шереметьево в Таиланд не может вылететь уже на протяжении 14 часов, передает Life.ru. "Выяснилось, что компания в последнее время периодически задерживает рейсы, в том числе из-за технических проблем", – рассказал один из пассажиров. По его словам, в этот раз задержка объясняется поломкой бортового компьютера. Людей просят подождать, пока неисправность будет устранена, причем заменить борт на другой не планируется, поскольку таковой попросту отсутствует, поведал рассерженный пассажир. "Официальный представитель компании так и не появился, зовем его с пяти утра", – пожаловался он. Ситуация привела к тому, что люди подняли своего рода бунт. На записи из аэропорта видно, что пассажиры громко возмущаются ситуацией, в которой оказались.

В пресс-службе авиакомпании Royal Flight корреспонденту Dni.Ru подтвердили, что задержка с отправлением рейса произошла по техническим причинам и рассказали, что по месту назначения борт отправится в 4:00 мск 28 февраля. В компании рассказали, что попытались выполнить все, что требуется от них по закону в подобных случаях – комфортное проживание и питание для ожидающий отправление. Причем работа над этим началась еще с шести часов утра. Однако авиакомпания столкнулась с противодействием со стороны группы агрессивных пассажиров. Они отказались покидать стерильную зону аэропорта, и представителю Royal Flight с трудом удалось уговорить их разместиться в гостинице. В конечном итоге всех пассажиров удалось убедить на время ожидания вылета разместиться в гостиницах. "Мы не отправляем пассажиров за свой счет, организуем автобусы, на которых отправляем до гостиниц для комфортного отдыха", – рассказал представитель авиакомпании.