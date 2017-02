Огненный водопад стал хитом Сети

Это необычное явление происходит только в том случае, если солнце падает на водопад Лошадиный Хвост под определенным углом. Тогда поток воды начинает светиться, создавая иллюзию огненного водопада или "огнепада", как прозвали его туристы.

Every February a rare phenomenon makes Horsetail Fall @Yosemitenps glow like fire. Pic from Saturday by Ray Lee #California #firefall pic.twitter.com/Gxt2YlKav7