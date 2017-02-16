Огненный водопад стал хитом Сети
Это необычное явление происходит только в том случае, если солнце падает на водопад Лошадиный Хвост под определенным углом. Тогда поток воды начинает светиться, создавая иллюзию огненного водопада или "огнепада", как прозвали его туристы.
Every February a rare phenomenon makes Horsetail Fall @Yosemitenps glow like fire. Pic from Saturday by Ray Lee #California #firefall pic.twitter.com/Gxt2YlKav7— US Dept of Interior (@Interior) 14 февраля 2017 г.
Каждый год, в последние две недели февраля, посетители национального парка надеются поймать в объективы фотокамер этот сказочный момент, передает CBS. Однако помимо нужного ракурса солнечных лучей, это явление зависит от уровня облачности и температуры воздуха, а потому уловить "огнепад" удается далеко не всегда.
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"Это только кажется, что у огненного потока воды есть свой собственный источник света. Однако кроме солнца он ничем не подсвечивается и это действительно очень необычно и красиво", – рассказал один из очевидцев явления, фотограф Майкл Фрай.
Отметим, что пользователи соцсетей восторженно реагируют на снимки огнепада. Регулярно фотографии природного явления собирают большое количество лайков и комментариев.
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