Пассажиры в ярости из-за коллапса в московском метро

Движение поездов на Калужско‐Рижской линии метро Москвы вошло в привычный график. Москвичи и гости столицы жалуются на запах гари в подземке.

Первая информация об увеличении интервалов между прибытием поездов появилась в 07:47 мск. О том, что неполадки устранены, сообщила пресс‐служба столичного метрополитена в Twitter.

9:05 Калужско-Рижская линия. Движение введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 18 декабря 2017 г.

Вместе с тем пассажиры жаловались, что в подземке пахло горелым. В частности, запах гари ощущался в районе "Шаболовской", передает телеканал "360".

«Незначительно увеличены интервалы» это 15 минут стоять в перегоне метро и пытаться справиться с панической атакой. — Sirena Del Mar (@ocheshuya) 18 декабря 2017 г.

Те, кто попал в коллапс, в шоке и гневе от произошедшего. Пассажиры пожаловались на давку и слишком большие интервалы в движении поездов. При этом, по официальной информации, промежутки между прибытием поездов были незначительными.

20 минут стоим перед тургеневской!!!!! — Sonya.Fe. (@FedorenkoSof) 18 декабря 2017 г.

Уже стоим 15 мин в туннеле! Незначительно? — Tim Saveliev (@MrTim0880) 18 декабря 2017 г.

"Стояли на "Академической" 20 минут. Вакханалия творится, ни войти, ни выйти", – добавили очевидцы. Отметим, нормальным считается интервал движения в час пик – 90 секунд. Некоторым из пассажиров "повезло" застрять в перегоне.

Ну зачем обманывать то? Вся ветка не едет от слова совсем... 17 минут уже без движения стоим в тоннеле — FireBrizz (@FireBrizz) 18 декабря 2017 г.

По информации, полученной от источника, причиной задержки поездов на оранжевой ветке стал неисправный поезд. Он сломался на станции "Шаболовская".

На всей ветке от Новоясеневской перегруз и давка, войти и выйти из вагона практически невозможно — Sava (@savasektor) 18 декабря 2017 г.

Как писали Dni.Ru, очевидец произошедшего ранее рассказал, что пассажиров по громкой связи предупреждали о движении поездов с увеличенными интервалами и просили пользоваться другими ветками столичной подземки. Он добавил, что движения поездов нет от "Октябрьской" до "Новых Черемушек".