Певица Наталья Подольская и известные детские эксперты продолжают отвечать на вопросы в рамках образовательного проекта. На этот раз речь идет о том, как правильно накормить ребенка.

Бренд "Добрый" в рамках выпуска 100% соков для детей создал образовательный проект для родителей "Мама, без паники!". В серии видеороликов известная певица и мама Наталья Подольская задает острые вопросы эксперту по детской психологии Ларисе Сурковой, эксперту по д­етскому питанию Анне Левадной и популярному блогеру, эксперту по развитию Екатерине Шрейнер. Первый из пяти вопросов – как подготовиться к поездке с ребенком. Второй вопрос посвящен очень насущной проблеме – как накормить ребенка с плохим аппетитом.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Сен 24 2017 в 6:44 PDT

Хороший аппетит у ребенка – источник нескончаемой радости у родителей. Нет ничего приятнее, чем видеть, как чадо с удовольствием уплетает приготовленный обед, ужин или завтрак. Но чаще бывает наоборот. Мама с бабушкой старались готовили, и не просто так, а именно то, что любит карапуз. А малыш настырно отказывается от еды и капризничает.

В итоге каждый прием пищи превращается в настоящее сражение между "нехочухой" и его настойчивыми родителями. "Представьте типичную ситуацию: малыш отказывается есть. Что обычно делает мама в этом случае? Она начинает играть в самолетики, пытаясь "скормить" ему очередную ложку супа, включает любимый мультик, чтобы отвлечь внимание, или обещает конфетку за полтарелки овсяной каши. Все это – типичные ошибки, которые приводят к формированию неправильного пищевого поведения ребенка", - заявила эксперт по детской психологии, кандидат наук Лариса Суркова.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Авг 13 2017 в 7:15 PDT

По ее словам, питание нельзя использовать в качестве поощрения или наказания, а если устраивать шоу из еды или отвлекать от обеда гаджетами, малыш не научится получать естественное удовольствие от приема пищи. Насильственное кормление совершенно недопустимо.

Организм ребенка – система саморегулирующая, и если ребенок в конкретный момент времени не хочет есть, это не значит, что у него плохой аппетит: именно при появления чувства голода организм ребенка готов пищу принять, переварить, превратить в строительный материал для своего роста и развития. Еда без аппетита, а по принуждению просто не будет усвоена должным образом и не принесет ничего, кроме вреда.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Июн 19 2017 в 4:37 PDT

Если ребенок не хочет обедать, разумный родитель отправит его нагуливать аппетит до полдника, ужина или следующей семейной трапезы. Ничего страшного за это время с ним не случится. А вот в следующий раз малыш поест с удовольствием и без дополнительных родительских усилий. Не зря же ВОЗ настоятельно рекомендует детям от пяти до семнадцати лет не менее часа в день посвящать "физическим нагрузкам от умеренной до высокой интенсивности", а лучше, если это время будет больше.