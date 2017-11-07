Трамп унизил супругу на публике

Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал повод журналистам усомниться в своем хорошем отношении к супруге Меланье. На этот раз американский лидер допустил оплошность во время рабочего визита в Японию.

Подъехав к императорской резиденции, Трамп вышел из машины и поспешил подойти и поприветствовать японского лидера Акихито и его супругу Митико. При этом президент США, кажется, совершенно забыл о своей половине.

Вопреки правилам этикета он не открыл дверцу автомобиля и не помог выйти Меланье, сообщает Life.ru. Более того, во время общения с Акихито американский лидер явно игнорировал супругу, которая выглядела и без того подавленной.

Единственной, кто проявил внимание по отношению к Меланье, оказалась императрица Митико. Супруга японского лидера проводила коллегу в зал переговоров и предложила сесть.

Многие пользователи Сети посчитали, что Трамп повел себя недопустимо и публично унизил первую леди США. Некоторые комментаторы также предположили, что американский лидер и Меланья явно были в ссоре.

Отметим, журналисты уже неоднократно обращали внимание на то, что президент США неуважительно относится к своей супруге. Так, во время встречи с Бараком Обамой и Мишель Обамой в день своей инаугурации Трамп также забыл о Меланье, оставив ее одиноко стоять позади него с подарком в руках.