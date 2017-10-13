Красавице Меланье припомнили унижения в браке

В СМИ появилось открытое письмо в адрес первой леди США Меланьи Трамп от финской писательницы Софи Оксанен. Литератор рассказала о нелегкой доле тех, кто вырос в Восточной Европе, и заявила, что супруга Дональда Трампа – типичная жертва насилия.

По словам Софи, она росла и в советской Эстонии, и западной Финляндии, а потому хорошо представляет, что творилось с девушками, жившими в условиях железного занавеса, передает издание YLE. По словам писательницы, все они мечтали об успешных и богатых западных мужчинах и старались всеми силами покинуть родину, чтобы их соблазнить.

"О западных мужчинах рассуждали как о работе мечты, которая обеспечила бы социальный и экономический рост, лучшую жизнь и свободу", – пишет Софи. По ее мнению, Меланья – типичная девушка из Восточной Европы, которой удалось реализовать свою мечту.

"Женщины не будут покупать платья, как у тебя, но ты – лучшее, что только могло произойти с бизнесом, в котором участвуют девушки из Восточной Европы", – написала Софи, явно намекая на меркантильные интересы Меланьи по отношению к Дональду Трампу.

При этом писательница вовсе не обвиняет первую леди США в расчетливости, а скорее сочувствует ей. По мнению Софи, Меланья – типичная жертва насилия из Восточной Европы, девушка, которой приходится терпеть унижения, продавать себя ради обеспеченной жизни.

"Обычно ты говоришь, что ты – "не капризная жена". Чаще всего ты молчишь и проглатываешь сексистские комментарии своего мужа. Именно такую невесту из Восточной Европы все и ищут. Девушек, которые выглядят как супермодели, но которых воспитывали бабушки, как говорят в одном слогане. Каждая статья, в которой говорится о том, какое унижение ты испытываешь в своей собственной семье, только увеличивает число клиентов у девушек из Восточной Европы. Каждый клик заставляет молчать какую-нибудь девушку из Восточной Европы, которая испытала несправедливость", – заявила Меланье писательница.

По мнению Софи, первая леди США, несмотря на идеальную внешность, никогда не станет иконой стиля и моды. "Никто не побежит покупать помаду, которой ты пользуешься, или платье, которое ты носишь. Ты – не икона моды, не идол. Ты не можешь им быть, потому что твое лицо говорит о том, что ты – пассивная жертва", – отметила она.