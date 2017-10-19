Трамп появился на публике с двойником жены

Пользователи Сети заподозрили президента США Дональда Трампа в том, что он заменил свою супругу Меланью двойником. По их мнению, на телевидении глава государства появился с незнакомой женщиной, которая для сходства с первой леди надела накладной нос.

Сторонники теории заговора детально проанализировали недавнее публичное выступление Дональда Трампа. По их мнению, на кадрах рядом с президентом США стоит вовсе не Меланья, а очень похожая на нее женщина.

Пользователи уверены, что у подсадной первой леди накладной нос и совершенно другая форма подбородка, передает SDE. Кроме того, на протяжении всей речи Трампа первая леди стоит, не снимая темных очков, что выглядит как-то неестественно.

Кроме того, многие отметили тот факт, что американский лидер вел себя странно во время выступления и будто постоянно пытался подчеркнуть то, рядом с ним стоит его жена. Пользователи, которые поверили в то, что у супруги президента появился двойник, пришли в ужас от происходящего. По их мнению, Трамп нагло обманывает своих граждан.

"Это не Меланья. Одна лишь мысль о том, что они зашли так далеко и попробовали нас заверить, что это она, кажется сумасшедшей. Интересно, что еще является ложью", – написал один из пользователей Twitter.

"Ух ты, это совсем не она! Посмотрите на этот суровый контур носа! Я изучил черты ее лица. Что за чертовщина происходит в этом мире", – возмутился другой комментатор.

На фоне бурных обсуждений в Сети даже появился хештег Fake Melania. Многие пользователи уверены, что первая леди временно покинула супруга, и ему понадобилось срочно это скрыть с помощью двойника.