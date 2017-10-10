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Женщины Трампа публично сцепились

Ивана и Меланья Трамп. Фото: dni.ru
Нынешняя жена президента США Дональда Трампа Меланья и его бывшая Ивана поспорили из-за того, кто главнее в Белом доме. Поводом стало интервью, в котором экс-супруга главы государства назвала себя первой леди.
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Ивана Трамп дала интервью, приуроченное к выходу ее мемуаров. В нем первая жена Дональда Трампа подчеркнула свое превосходство над Меланьей Трамп. По словам бывшей жены президента, у нее есть прямой номер в Белый дом, и она звонит на него примерно раз в две недели, передает АВС. 

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"На самом деле я стараюсь не звонить туда, потому что там Меланья. Я не хочу вызвать ревность или что-то в этом роде, потому что я первая жена Трампа. Окей? Я первая леди", – сказала журналистам 68-летняя Ивана. 

Провокационное заявление бывшей супруги Трампа задело Меланью за живое и она поспешила ответить сопернице. Обращение к Иване передал официальный представитель первой леди.  

"Госпожа Трамп сделала Белый дом домом для Бэррона (сын Меланьи и Дональда) и президента. Меланье нравится жить в Вашингтоне, и она считает честью быть первой леди Соединенных Штатов. Она планирует использовать свой статус, чтобы помогать детям, а не продавать книги", – отметил пресс-секретарь Меланьи.

Он подчеркнул, что, по мнению первой леди, заявление Иваны лишено всякого смысла. "Это лишь корыстная шумиха, призванная привлечь внимание к собственной персоне", – добавил он. 

Дональд Трамп женился на модели, уроженке Чехословакии Иване Зельничковой в 1977 году. У пары родились трое детей – Дональд Джон, Иванка Мари и Эрик Фредерик. 

Автор: Рудольф Великолепный10 октября 2017, 08:36
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