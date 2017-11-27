В московских аэропортах массово задерживают рейсы

В столичных аэропортах утром 27 ноября произошла массовая задержка рейсов. Причины сбоя устанавливаются.
Неполадки были зафиксированы во Внуково (два рейса задержано, два – отменено), Домодедово (шесть рейсов задержано) и Шереметьево (задержан один рейс). По данным сервиса "Яндекс.Расписание", Жуковский работает в штатном режиме.
Актриса выложила снимок, который сделала на пятом месяце
Финал престижного конкурса прошел в Лас-Вегасе
Член королевской семьи сделал важное заявление
Проститься с артистом пришли сотни людей