В московских аэропортах массово задерживают рейсы

В столичных аэропортах утром 27 ноября произошла массовая задержка рейсов. Причины сбоя устанавливаются.

Неполадки были зафиксированы во Внуково (два рейса задержано, два – отменено), Домодедово (шесть рейсов задержано) и Шереметьево (задержан один рейс). По данным сервиса "Яндекс.Расписание", Жуковский работает в штатном режиме.