Собаки и обезьяны выбирают добрых людей

Ученые утверждают, что собаки и обезьяны способны оценивать поступки человека. В ходе экспериментов выяснилось: и те, и другие в большей степени симпатизируют добрым и отзывчивым людям.

Во время исследований с участием обезьян-капуцинов приглашенный актер притворился, что не может открыть ящик, в котором лежит игрушка. Он просил о помощи другого актера, а тот, в зависимости от сценария, либо соглашался, либо отказывался помочь.

Затем оба актера предлагали обезьянам еду. Если второй актер ранее соглашался помочь, то капуцины одинаково охотно брали угощение у обоих. Если же он отказывал в помощи, то приматы предпочитали лакомство из рук первого актера.

В ходе другого эксперимента один из актеров должен был поделиться с другим шариками, а затем попытаться получить их обратно. И снова обезьяны оказались одинаково настроены к обоим в том случае, если второй актер вернул шарики. Если же он в тоге оставлял шарики себе, капуцины впоследствии избегали его.

Фото опубликовано Viktor Dryndak/ Виктор Дрындак (@viktory_time) Фев 9 2017 в 10:00 PST

Во время другого эксперимента хозяин собаки пытался открыть коробку в присутствии одного или двух актеров, пишет "Газета.ру". Один из них соглашался или отказывался помочь. При этом второй вообще никак не реагировал. Когда мужчины предлагали животным угощение, то они предпочитали брать его из рук того актера, который помог их хозяину.

По мнению авторов исследования, опубликованного в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews, результаты проведенных опытов говорят о том, что обезьяны и собаки способны давать оценку чужим действиям. Ученые полагают, что в условиях дикой природы обезьяны делают это внутри своих социальных групп. А вот собаки научились оценивать поведение человека в процессе эволюции, долгое время находясь с людьми в тесном соседстве.

From: @glamourgoldens #dogs_of_world and follow us to be featured �� Фото опубликовано Dogs | Puppies (@dogs_of_world_) Сен 30 2016 в 7:50 PDT

Сообщалось, что ученые из университета в Линчепинге в Швеции обнаружили гены, которые делают собак дружелюбными к людям. По мнению специалистов, генетический вклад в дружелюбное поведение этих животных составляет 30%. Не исключено также, что на коммуникабельность братьев наших меньших влияют десятки или сотни неучтенных генов.