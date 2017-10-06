Назван лауреат Нобелевской премии мира

В Осло назвали лауреата Нобелевской премии мира. Престижная награда и крупный денежный приз достались Международной кампании по запрещению ядерного оружия, передает RT.

Организация получила премию за усилия по запрещению ядерного оружия. По некоторым данным, среди номинантов были президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и другие видные политики.