Привидение устроило разгром в коридорах школы

Видео, снятое в одной из средних школ Ирландии, доказывает то, что привидения существуют. Судя по записи, ночью в учебном заведении происходят весьма странные вещи.

Камеры видеонаблюдения, установленные в школе ирландского города Корк, зафиксировали нечто мистическое. Как видно на записи, ночью в коридоре громко хлопает дверь, ведущая в класс, а затем шкаф начинает раскачиваться сам по себе. Напоследок падает предупреждающая табличка, передает Life.ru.

Cудя по ролику, создается впечатление, что погром устроило привидение, так как рационально объяснить происходящее невозможно. В Сети мистическое видео набрало уже более 485 тысяч просмотров.