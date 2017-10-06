Привидение устроило разгром в коридорах школы
Камеры видеонаблюдения, установленные в школе ирландского города Корк, зафиксировали нечто мистическое. Как видно на записи, ночью в коридоре громко хлопает дверь, ведущая в класс, а затем шкаф начинает раскачиваться сам по себе. Напоследок падает предупреждающая табличка, передает Life.ru.
Cудя по ролику, создается впечатление, что погром устроило привидение, так как рационально объяснить происходящее невозможно. В Сети мистическое видео набрало уже более 485 тысяч просмотров.
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