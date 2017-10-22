Названа дата первого крупного снегопада в Москве

Синоптики Московского метеобюро рассказали. что в начале следующей недели с 23 октября осадки в столице будут незначительными. Первый крупный снегопад москвичам и гостям столицы следует ждать 27 и 28 октября, передает сетевое издание m24.ru. В ночь на 29 октября температура воздуха опустится ниже ноля.