Названа дата первого крупного снегопада в Москве

Синоптики Московского метеобюро рассказали. что в начале следующей недели с 23 октября осадки в столице будут незначительными. Первый крупный снегопад москвичам и гостям столицы следует ждать 27 и 28 октября, передает сетевое издание m24.ru. В ночь на 29 октября температура воздуха опустится ниже ноля.
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