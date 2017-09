Меланья Трамп оставила мужа и уехала из США

Меланья Трамп возглавила американскую делегацию на международных соревнованиях "Игры непокоренных", в которых приняли участие люди с ограниченными возможностями из числа военнослужащих. Турнир проходит в канадском Торонто.

Это первая официальная зарубежная поездка, в которую первая леди отправилась без супруга Дональда Трампа, передает Gulf Times. Ожидается, что на соревнованиях в Канаде примут участие более 550 спортсменов из 17 стран. Среди них будут и те, кто передвигается в инвалидных креслах.

Президент США явно гордится своей супругой. Трамп выложил фотографии из поездки Меланьи на своей странице в Twitter. "Она действительно прекрасный представитель нашей страны", – написал глава государства.

Very proud of our incredible First Lady ( @FLOTUS .) She is a truly great representative for our country! pic.twitter.com/yFv0WIjgby

Сама первая леди также опубликовала в своем аккаунте видео из зарубежной поездки. Она пожелала удачи всем участникам турнира и поблагодарила их за службу. Во время зарубежной командировки Меланья также встретилась с британским принцем Гарри и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Wishing all competitors at @InvictusToronto the best of luck this week! Thank you to all who serve. Go Team USA !!! pic.twitter.com/nIBOZIDWjI