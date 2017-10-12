Утерянный бюст Наполеона скрывала мэрия города в США

Давно утерянный бюст Наполеона работы французского скульптора Огюста Родена был обнаружен в мэрии города Мэдисон в штате Нью-Джерси, передает "Газета.ru". Там произведение искусства простояло на протяжении 85 лет. О том, что это работа знаменитого скульптора было установлено еще в 2015 году, однако до последнего времени эту информацию скрывали. Теперь бюст выставят в Художественном музее Филадельфии.