Дагестанские матери рассмешили Сеть
Один из пользователей Twitter опубликовал видеоскриншот из родительского чата в мессенджере, где матери учеников дагестанской школы обсуждают домашнее задание своих отпрысков.
11 октября 2017 г.
Публикация набрала более четырех тысяч ретвитов и десять тысяч лайков. На записи женщины выражают свое недовольство большим объемом заданий и жалуются, что некоторые спрашивают в чате об уроках вместо того, чтобы следить за своими детьми.
Я так и не понял дал кто-нибудь задом или нет?— Ilya Duckin (@IDuckin) 11 октября 2017 г.
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Пользователей рассмешило неправильно произнесенное одной из матерей слово "вундеркинд". Большинство юзеров попытались повторить его. Другие стали шутить над фразой "дали задом", которая должна звучать как "задали на дом".
ВУЛЬТЫРКИЛЬДЫЙ!— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 11 октября 2017 г.
Так, в первом сообщении женщина, судя по всему, оговаривается. Вместо того, чтобы спросить: "Что задали на дом?" – она говорит: "Что дали задом?" Это не ускользает от внимания одной из родительниц, которая отвечает: "Задом ничего не дали, только все вперед".
Это когда технологии пришли , а развитие нет— Lena Lena (@elenaznak1) 11 октября 2017 г.
А одна из матерей больше обеспокоена фактом самого существования чата. "Я хочу удалиться от вашей группы... Как мне все надоели..." – отмечает она.
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