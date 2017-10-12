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Общество

Дагестанские матери рассмешили Сеть

Фото: GLOBAL LOOK press
В интернете появился разговор матерей школьников в WhatsApp. За короткое время он стал настоящим хитом в Сети.
прочитано 804 раза

Один из пользователей Twitter опубликовал видеоскриншот из родительского чата в мессенджере, где матери учеников дагестанской школы обсуждают домашнее задание своих отпрысков.

Публикация набрала более четырех тысяч ретвитов и десять тысяч лайков. На записи женщины выражают свое недовольство большим объемом заданий и жалуются, что некоторые спрашивают в чате об уроках вместо того, чтобы следить за своими детьми.

Пользователей рассмешило неправильно произнесенное одной из матерей слово "вундеркинд". Большинство юзеров попытались повторить его. Другие стали шутить над фразой "дали задом", которая должна звучать как "задали на дом".

Так, в первом сообщении женщина, судя по всему, оговаривается. Вместо того, чтобы спросить: "Что задали на дом?" – она говорит: "Что дали задом?" Это не ускользает от внимания одной из родительниц, которая отвечает: "Задом ничего не дали, только все вперед".

А одна из матерей больше обеспокоена фактом самого существования чата. "Я хочу удалиться от вашей группы... Как мне все надоели..." – отмечает она.

Автор: Людмила Фоканова12 октября 2017, 17:58

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