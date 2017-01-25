Лондон болезненно отреагировал на появление российского авианосца у своих берегов
Пес борется со сном во время просмотра фильма
На кадрах, опубликованных Life.ru со ссылкой на Daily Mail, собака сначала внимательно смотрит на экран, а затем начинает медленно засыпать. Боксер засыпает, но потом резко просыпается и как ни в чем ни бывало продолжает смотреть фильм.
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