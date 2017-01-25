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Пес борется со сном во время просмотра фильма

Фото: GLOBAL LOOK press
В Сети появилось трогательное видео, на котором собака породы боксер засыпает во время просмотра фильма с хозяином. Пес борется со сном изо всех сил, только чтобы не расстроить хозяина.
прочитано 678 раз

На кадрах, опубликованных Life.ru со ссылкой на Daily Mail, собака сначала внимательно смотрит на экран, а затем начинает медленно засыпать. Боксер засыпает, но потом резко просыпается и как ни в чем ни бывало продолжает смотреть фильм.

Автор: Людмила Фоканова25 января 2017, 20:19

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