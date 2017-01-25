Лондон болезненно отреагировал на появление российского авианосца у своих берегов
Кличко упал и отжался
Согласно условиям флешмоба, Кличко должен был упасть и отжаться 22 раза. Политик получил эстафету от местной полиции. Видеозапись, на которой градоначальник выполняет физические упражнения, была опубликована в Facebook.
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