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Печальная свинка покорила Сеть
На видео снят обед двух морских свинок. При этом, пока один грызун с аппетитом уплетает за обе щеки брокколи, второй даже не притрагивается к еде. "Когда наступило утро понедельника, а ты задумался, что твоя жизнь свернула не туда", – говорится в описании ролика. Пользователи сети предположили, что свинка погрузилась в печальные мысли, и принялась размышлять о тщетности бытия, сообщает Lenta.ru.
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