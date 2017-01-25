Печальная свинка покорила Сеть

Печальная морская свинка заставила пользователей Сети задуматься о тщетности бытия и смысле жизни. Опубликованный в интернете ролик всего за два дня просмотрели более двухсот тысяч человек.

На видео снят обед двух морских свинок. При этом, пока один грызун с аппетитом уплетает за обе щеки брокколи, второй даже не притрагивается к еде. "Когда наступило утро понедельника, а ты задумался, что твоя жизнь свернула не туда", – говорится в описании ролика. Пользователи сети предположили, что свинка погрузилась в печальные мысли, и принялась размышлять о тщетности бытия, сообщает Lenta.ru.