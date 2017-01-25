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Известная модель "подожгла" свою грудь
На снимке, опубликованном в Instagram, Имоджен запечатлена в абсолютно прозрачной блузке. При этом на опасно близком расстоянии от соска – зажженная зажигалка. Глядя на фото, создается впечатление, что девушка подожгла грудь.
Таким экстравагантным образом Имоджен выступила против политики соцсети, запрещающей женщинам публиковать фото обнаженной груди. В то же время мужчины могут свободно демонстрировать в своих аккаунтах снимки топлес.
Естественно, смелый шаг модели привел ее подписчиков в восторг. Пользователи восхитились красивой грудью девушки и оригинальным снимком.
Имоджен – активная участница феминистского движения Free The Nipple ("Свободу соскам"), пишет Mirror. Его последовательницы отстаивают право демонстрировать голую грудь наравне с мужчинами.
Напомним, ранее бельгийская топ-модель Ханне Габи Одиль призналась, что родилась гермафродитом. Она рассказала, что была вынуждена перенести несколько болезненных операций, чтобы выглядеть как женщина. Девушка призвала родителей, имеющих детей с интерсексуальными признаками, не "переделывать" их с помощью хирургического вмешательства, пытаясь сделать "нормальными".
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