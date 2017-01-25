Известная топ-модель оказалась гермафродитом

Бельгийская топ-модель Ханне Габи Одиль призналась в том, что родилась гермафродитом. Она рассказала, что была вынуждена перенести несколько болезненных операций, чтобы выглядеть как женщина.

"Для меня очень важно прямо сейчас нарушить это табу", – заявила 29-летняя блондинка, ставшая одной из первых знаменитостей, публично раскрывшей свою интерсексуальность. Одиль рассказала, что генетически она родилась мужчиной.

Congrats @moschino �� thank you for having me @itsjeremyscott and @carlynecerfdedudzeele �� hair by @paulhanlonhair make up by @tompecheux casting @pg_dmcasting and @samuel_ellis Фото опубликовано Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) Сен 23 2016 в 4:08 PDT

У девушки ХУ-хромосомы, которые соответствуют мужскому полу. При этом у Одиль обнаружился синдром нечувствительности к андрогенам – врожденные эндокринные нарушения полового развития. Из-за гормонального сбоя тело девушки развивалось по женскому типу, пишет USA Today.

oh hiiii �� #tb from @lisajarvis_stylist shot by @hugh_lippe Фото опубликовано Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) Авг 10 2016 в 4:57 PDT

В десять лет Одиль сделали операцию по удалению неопущенных яичек. Врачи предупредили ее, что если этого не сделать, высок риск развития онкозаболевания. В 18 лет девушке, которая уже тогда начала модельную карьеру, была сделана вагинопластика.

☯️ Фото опубликовано Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) Ноя 29 2016 в 7:25 PST

Одиль признается, что крайне тяжело перенесла операции и была психологически травмирована ими. Теперь модель призывает родителей детей-гермафродитов не соглашаться на хирургические операции, которые направлены на то, чтобы сделать тело человека соответствующим некой норме. "Я горжусь тем, что родилась интерсексуалом, но очень злюсь, что операции, через которые пришлось пройти мне", – добавила она.

Гермафродиты или интерсекс – те, кто рождается с нетипичным набором хромосом или фенотипических признаков для своего пола. По данным Организации Объединненных Наций, доля тех, кто рождается с интерсексуальными признаками составляет 1,7% от всего населения планеты.

Очень часто женщины с XY-хромосомами становятся прекрасными спортсменками или моделями. Как правило, эти дамы рослые, стройные и обладают необычайной физической выносливостью.