Соседка внука Сталина: Он водил молодых девочек

Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо.

Соседка Людмила Сныткина знакома с Джугашвили с детства. Она рассказала, что пенсионер водил домой молодых девушек.

"Девочек все водил лет по 19–20, продавщиц, пиво вместе пили, на лестнице выступали, она все кричала: "Ты можешь мне пиво дать?" Увлекался он девочками", - цитирует Сныткину Life.ru. Также женщина сказала, что в последние годы Джугашвили был одержим идеей "обелить своего деда, чтобы не считали, что он изверг, тиран, что это все делал Берия".

Другой сосед покойного, Сергей Михайлович, рассказал, что в последнее время внук Сталина болел, однако действительно тратил много времени на то, чтобы защитить память о своем деде. Джугашвили даже написал книгу "Мой дед святой" и его в кино.

В отношении девушек сосед сказал, что Джугашвили был порядочным человеком. Хотя не исключил, что тот любил девушек. "Нормальный, порядочный человек. Я вам что скажу: очень скромно жил. Гулянок никаких: в дни рождения Сталина патефон и речь", — резюмировал Сергей Михайлович.

Как писали Dni.ru, на северо-востоке Москвы 22 декабря в возрасте 80 лет скончался внук советского вождя Иосифа Сталина. Смерть настигла Евгения Джугашвили на улице. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось. Прибывшие медики лишь констатировали его смерть. Евгений Яковлевич умер от острой сердечной недостаточности.