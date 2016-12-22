Внук Сталина умер на улице в Москве

В Москве скончался внук советского вождя Иосифа Сталина. Смерть настигла 80-летнего Евгения Джугашвили, когда он был на улице.

Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось. Прибывшие медики лишь констатировали его смерть. "Евгений Джугашвили скончался на северо-востоке Москвы. Его нашли около дома, на улице, без сознания", – сообщает Life.ru со ссылкой на источник. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности.

Евгений Яковлевич Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске. Он является кандидатом исторических и военных наук. С 2001-го внук Сталина возглавлял Новую коммунистическую партию Грузии. В 1990 году он сыграл своего отца в фильме "Яков, сын Сталина".

Как писали Dni.ru, в апреле 2016 года у Иосифа Сталина объявился еще один внук. Непризнанный отпрыск лидера СССР Юрий Давыдов с согласия официальных членов семьи политика прошел ДНК-тест, который показал совместимость генов на 99,98%. Материалы для анализа предоставил Александр Бурдонский – прямой внук Сталина. "Все, что я хотел, – это защитить честное имя своей бабушки и родителей, которых долгие годы обвиняли в самозванстве. Я давно был готов к этому анализу и рад, что официальные родственники наконец решились на этот шаг", – рассказал впоследствии Давыдов.

Любопытно, что в марте текущего года российские СМИ потрясла новость о внучке советского вождя – Крис Эванс. Тогда в интернете появились ее фотографии, которые шокировали публику: девушка считает себя рок-н-ролльщицей и одевается соответственно.