Появились подробности смерти внука Сталина

Очевидцы смерти внука советского вождя Иосифа Сталина Евгения Джугашвили рассказали о последних минутах его жизни. Он потерял сознание, упал и больше не пришел в себя.

Случайные свидетели рассказали подробности трагедии. Джугашвили направлялся к метро.

"Мужчина шел в сторону метро, в руках у него была сумка. Он неожиданно потерял сознание и упал, кто-то из прохожих приподнял ему голову, а другой накрыл его своей курткой", – цитирует Life.ru очевидцев. Возле места происшествия мгновенно собралась толпа.

По словам свидетелей, люди пытались выяснить, есть ли среди них врач. Однако специалиста не нашлось, а оказать первую помощь никто не смог, не понимая, что случилось с упавшим.

Приехавшие врачи пытались реанимировать Евгения Джугашвили, но безрезультатно. Время было упущено, и спасти его не удалось.

Как писали Dni.ru, на северо-востоке Москвы 22 декабря в возрасте 80 лет скончался внук советского вождя Иосифа Сталина. Смерть настигла Евгения Джугашвили на улице. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось. Прибывшие медики лишь констатировали его смерть. По предварительным данным, Евгений Яковлевич умер от острой сердечной недостаточности.