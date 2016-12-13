В России усложнят жизнь аспирантам

В России решили ужесточить правила учебы в аспирантуре. Отказ от превращения ее из первой ступеньки научной карьеры в высшую ступень образования и вопрос об обязательности защиты диссертации по окончании аспирантского срока обсудили в Госдуме в рамках круглого стола, посвященного подготовке научно-педагогических кадров.

Раньше бытие российских аспирантов определял закон "О науке". Затем их "перевели" в сферу образования. По словам главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова, это была часть большого компромисса, достигнутого при принятии нового закона "Об образовании". Теперь же наметился отход на прежние позиции.

От принятия закона, касающегося учащихся аспирантуры, зависит прежде всего обязательность защиты диссертации. Пока аспирант считался начинающим ученым, ему полагалось сдавать в совет готовую диссертацию.

Сейчас, отучившись в аспирантуре, выпускник получает диплом и без сдачи диссертации. Защищается в России лишь каждый четвертый, а то и пятый аспирант, сообщает "Московский Комсомолец".

С переходом статуса аспирантуры от образовательного к научному этот подход изменится. Замминистра образования и науки Людмила Огородова подчеркнула, что выпуск аспиранта без защиты диплома будет считаться нецелевым расходованием бюджетных средств.

Однако не все за круглым столом разделили идею столь радикальных преобразований. Владимир Филиппов, выступивший, по его словам, "и как председатель ВАК, и как простой российский ректор", предложил "не шарахаться, а вначале апробировать систему аттестации аспирантов в 2017 году и посмотреть, как она работает".