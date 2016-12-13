Машинист московского метро поймал зацепера

Некоторым молодым людям так не хватает адреналина, что они пытаются получить его, участвуя в забавах, опасных для жизни. Например, передвигаясь на поездах и прячась между вагонами. Один из таких случаев произошел 13 декабря в столичной подземке.

Инцидент случился на станции "Проспект Мира" Кольцевой линии Московского метрополитена. Машинист поезда вышел из служебной кабины и отправился проверять вагоны. Тем временем зацепер, прятавшийся под поездом, вылез на платформу и бросился наутек.

Сотрудник подземки преградил юноше дорогу и сбил с ног, поставив подножку. На видео, опубликованном телеканалом "360", видно, как машинист, прихрамывая, возвращается на рабочее место. Упавшего нарушителя помогли задержать пассажиры, ожидающие отправления поезда на платформе.

Напомним, в России зацепинг – перемещение снаружи поезда или схватившись за выступающие части вагонов – является административным правонарушением. Оно наказывается штрафом от 100 до 500 рублей.