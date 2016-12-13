Жители Барселоны спели советские песни

В мире набирает популярность флешмоб #мыжиливоднойстране, во время которого люди в разных странах исполняют советские песни. Теперь к акции присоединились жители Испании.

Перед зданием крупнейшего железнодорожного вокзала Барселоны "Сантс" русскоязычные жители каталонской столицы исполнили песню "С чего начинается родина". В песенной акции приняли участие активисты ассоциации "Благое дело". Об этом сообщил РИА Новости президент общественной организации Роман Демьян.

Примечательно, что участниками флешмоба уже стали сотни русскоязычных людей в разных странах. Они исполняют песни времен СССР, а также народные песни бывших братских республик. Активисты выступают за мир и дружеские отношения между странами, ранее входившими в состав Советского Союза.

Помимо городов бывшего СССР, песни на русском языке уже прозвучали в Риме, Торонто, Гамбурге, Берлине, Стокгольме. Так, на центральном вокзале Торонто горожане спели "Хотят ли русские войны?"

Напомним, в середине ноября 2016 года на железнодорожном вокзале Запорожья студенты местного музыкального училища исполнили песню из фильма "Весна на Заречной улице" – "Когда весна придет, не знаю".

Позже инициативу запорожцев поддержали в Харькове – там студенты-вокалисты исполнили "Старый клен". После этого подобные акции стали проводить жители многих городов Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, других республик бывшего Советского Союза.



Затем к акции украинцев присоединились москвичи. На Киевском вокзале столицы 27 ноября они спели "Розпрягайте, хлопці, коней". В ответ 7 декабря на вокзале в Киеве прозвучала песня "Луч солнца золотого".

Ранее еще одна группа киевлян исполнила на Центральном вокзале украинской столицы знаменитую песню "Солнечный круг". Таким образом участники киевского флешмоба выразили свой протест гражданской войне на Украине.

По словам организаторов, акция проходит "в качестве поддержки и солидарности с остальными городами Украины и России за мир между нашими братскими народами". Ролики с песнями доступны на YouTube-канале "Наш Флешмоб". В социальных сетях их можно найти по хештегу #мыжиливоднойстране.