Самые опасные станции столичного метро под Новый год

Карманные кражи – самый распространенный вид преступлений в Московском метрополитене. Воры активизируются в предновогодний период, когда пассажиры ездят за подарками с большими суммами и не отличаются внимательностью. Эксперты назвали самые опасные в этом плане станции подземки.

За 11 месяцев 2016 года жертвами карманников стали 683 пассажира московского метро. По информации полицейских, краж примерно на 20% больше, просто не все пострадавшие обращаются к правоохранителям, пишет газета "Известия".

Как рассказал начальник полиции по оперативной работе УВД на Московском метрополитене Владимир Микулин, большинство воров в подземке – иногородние жители России или мигранты. Однако доля москвичей в этом виде преступлений постепенно растет.

По словам эксперта, большинство краж происходит либо на станциях, либо в перегонах между ними. За этот год наибольшее количество преступлений было совершено на "Охотном Ряду", "Киевской" и "Выхино". Микулин подчеркнул, что наиболее опасными местами подземки считаются следующие перегоны: "Парк культуры" - "Таганская" Кольцевой линии (60 краж за год), "Савеловская" - "Чеховская" Серпуховско-Тимирязевской линии (36 краж), "Театральная" - "Павелецкая" Замоскворецкой линии (26 краж), "Третьяковская" - "Новые Черемушки" (26 краж), "Театральная" - "Павелецкая" Замоскворецкой линии (26 краж), "Китай-город" - "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии (16 краж).

Стражи порядка контролируют и привокзальные станции метро. Особой популярностью у воров пользуется "Савеловская": там находится радиорынок, куда злоумышленники сбывают свои "трофеи".

По данным полиции, воры активизируются с 17 декабря по 31 декабря. Эксперты предупредили, что в праздничные дни следует опасаться так называемых гастролеров.

Эти злоумышленники часто работают группами или в паре. Один резко тормозит при выходе из вагона, чтобы создать толкучку, а его напарник обчищает сумки пассажиров.

Есть и другие опасные категории воров. "Резаки" повреждают сумки или пакеты. "Отряхиватели" помогают отряхиваться, параллельно обчищая карманы. "Ширмачи" во время кражи прикрывают "рабочую" руку полами верхней одежды.