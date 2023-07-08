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Суббота 8 июля

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"Потеря": врач заявила о внезапной беде Киркорова

"Потеря": врач заявила о внезапной беде Киркорова
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Любимый певец россиян продолжает нешуточные эксперименты.

Исполнитель хита "Зайка моя" вновь стал животрепещущей темой разговоров. Причиной по-прежнему стали резкие перемены в имидже. Недавно Филипп Киркоров вызвал шок и недоумение у своих поклонников, обрив голову почти налысо.

Трихолог Юлия Нагайцева сочла это результатом проблем со здоровьем. "Андрогенная потеря волос", – заявила о внезапной беде врач. Эксперт полагает, что Филипп Киркоров уже навсегда распрощается с естественной роскошной шевелюрой. По ее словам, облысение не связано с возрастом и наследственностью.

Последние годы волосы певца стали заметно редеть, особенно, после окрашивания в пепельный оттенок. Филипп Киркоров пытался высоко уложить пряди, но видно, что былого объема уже нет. Похоже, теперь он пытается скрыть серьезную проблему, убрав локоны совсем.

Трихолог не исключает, что в будущем артист будет сверкать лысиной. А ведь пышные и густые волосы на протяжении долгих лет были предметом гордости Киркорова! Видимо, певцу придется смириться с ситуацией и найти новые способы выражения своей индивидуальности.

Несмотря на это, фанаты поп-короля остаются верными своему кумиру и поддерживают его в трудные времена. Они надеются, что Филипп Киркоров наберется сил принять себя таким, какой он есть, и продолжит радовать их своим талантом и музыкой.

8 июля 2023, 11:38
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Александр Бердников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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