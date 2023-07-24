Группа CHAYKA прогремела на экофестивале "АртЛуга": фото и видео

Корреспондент "Дни.ру" познакомился с творчеством яркого коллектива.



23 июля 2023 года в Нижегородской области состоялся фестиваль "АртЛуга", где воедино сплелись природа, музыка и искусство. В экопространстве на берегу Волги среди луговых трав собрались толпы людей, чтобы целый день слушать лекции, посещать экскурсии, представления, мастер-классы, заниматься духовными практиками.

Под вечер своей музыкой порадовали народ хедлайнеры, в числе которых особенно выделялась группа CHAYKA. Молодые ребята из Москвы поделились нетривиальным творчеством и произвели фурор среди аудитории.

Гости фестиваля "АртЛуга" собрались возле главной сцены на мягких импровизированных стогах сена и креслах-мешках. Даже детей в первом ряду захлестнуло волной энергии, драйва, эмоций, и в то же время душевности и теплоты, которую излучали артисты.

Своими песнями группа CHAYKA рассеивала тучи над площадкой, которые внезапно заслонили небо по завершении выступления. Синтез лирических и зажигательных мотивов с экзистенциальными и философскими текстами пришлись по душе разношерстной публике.

Экофестиваль "АртЛуга" стал очередной ступенькой на пути развития музыкального коллектива. Группа CHAYKA регулярно дает сольные концерты и появляется на разогревах у маститых звезд шоу-бизнеса. Благодаря слаженной работе, высокому уровню экспрессии на сцене и самоотдаче, для команды открыты все дороги.