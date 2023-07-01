Филиппа Киркорова втянули в скандал на полном показе

Негативную реакцию вызвал вопрос о матери детей певца.

Вчера вечером на модном показе 11-летнего сына Филиппа Киркорова произошел скандал, который омрачил всю вечеринку. Журналистка одного из светских изданий решила задать вопрос, который давно интересует публику – действительно ли Аника Керимова является матерью детей поп-короля.

Как известно, сам Филипп Киркоров никогда не раскрывал, кто является родителем его детей – Мартина и Аллы-Виктории. Однако, сходство между ними и Аникой Керимовой вызывает много вопросов и догадок.

Журналистка напрямую спросила Керимову о ее родительстве: "О вашем удивительном сходстве с Мартином и Аллой-Викторией все говорят и пишут в Интернете. Это правда, что вы являетесь их настоящей мамой?"

Этот вопрос сильно расстроил Анику Керимову. Она потеряла дар речи и на несколько секунд задумалась, как ответить. Затем она взорвалась эмоциями и обвинила журналистку в бестактности: "Что за бестактные вопросы вы задаете в такой день? Совсем уже обалдели?"

После этого Керимова обратилась к охранникам, которые немедленно вывели журналистку из зала. По информации СМИ, ее фамилию внесут в черный список, и она больше не сможет посещать мероприятия с участием Керимовой и Киркорова.

Сам Филипп Киркоров пока не комментировал произошедшее. Он уже неоднократно попадал в скандалы из-за своей личной жизни, особенно в связи с дочерью. Однако, на этот раз он предпочел промолчать.

События, связанные с личной жизнью знаменитостей, всегда привлекают внимание публики. Вопрос о матери детей Филиппа Киркорова является одним из таких событий. Несмотря на то, что личная жизнь каждого человека является его индивидуальным делом, нельзя не отметить, что эта история показывает, как любопытство журналистов может привести к скандалам и неприятностям.