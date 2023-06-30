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Пятница 30 июня

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Новая фотография Иосифа Пригожина стала поводом для шуток

Новая фотография Иосифа Пригожина стала поводом для шуток
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Иосиф Пригожин, кажется, не устал от внимания, свалившегося на него в минувшие выходные.

Популярность мужа певицы Валерии на прошлой неделе резко возросла. Кажется, такого внимания к его персоне не было уже давно. Страничку продюсера атаковали в выходные, а всему виной совпадение его фамилии с фамилией основателя ЧВК "Вагнер". В комментариях к публикациям Иосифа Пригожина можно найти массу предложений шутливого характера и даже угрозы!

Музыкальный деятель и сам оказался в шоке от столь большого внимания со стороны публики. Он даже сделала заявление о том, что подумывает взять фамилию жены. Впрочем, сам продюсер, как оказалось, не против развлечь народ ироничными высказываниями, связанными с событиями минувших выходных.

На странице Иосифа Пригожина появилась новая фотография, которая стала поводом для новых шуток пользователей. В снимке вроде бы нет ничего забавного: музыкальный деятель снял себя рядом с женой на фоне поля во время похода. Внимание народа привлекла подпись.

"300 километров уже прошли, идем дальше", – иронично отметил супруг певицы Валерии.

И пользователей теперь не остановить! С каждой минутой под совместным снимком звездной пары появляются все новые остроумные комментарии. У продюсера спрашивают о том, не думает ли он заняться чем-нибудь в субботу. Или просто оставляют свои забавные мысли.

"Улыбается как будто ничего и не натворил. Опять что-то задумал", – развлекаются на страничке Иосифа Пригожина пользователи.

30 июня 2023, 15:50
Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Игорь Акинфеев
Стивен Сигал Эрденетуей Батсух
Федор Емельяненко и Эдгард Запашный
Сергей Гармаш
Юрий Лужков и Василий Голубев
Диана Гурцкая, Ирина Яровая и певица Зара
Иосиф Кобзон
Рамзан Кадыров
Анастасия Заворотнюк, Лариса Долина, Хибла Герзмава
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