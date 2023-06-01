Боня озвучила причину критики со стороны Собчак

Ведущая ответила на насмешки журналистки и объяснила, в чем кроется причина такого внимания с ее стороны.

За противостоянием Виктории Бони и Ксении Собчак уже не один год с интересом наблюдает вся страна. Впрочем, многие были бы не против, если бы экс-участницы "Дома-2" наконец помирились и зарыли топор войны. Мало кто помнит, что именно не поделили звезды телешоу. Возможно, они и сами не до конца знают, из-за чего так долго и упорно враждуют.

Как бы там ни было, прекращать затяжной конфликт Виктория и Ксения, судя по всему, не планируют. Более того, за последнее время их противостояние будто бы разгорелось с новой силой. Недавно Боня поддела экс-коллегу по "Дому-2", которая не попала на Каннский кинофестиваль, публично пообещав ей свою протекцию. А теперь ведущая пожаловалась на журналистку и предположила, в чем кроется причина ее издевок.

Боня напомнила, что Собчак постоянно иронизирует над ней в своих соцсетях. По мнению Виктории, нападки Ксении вызваны завистью к ее успеху, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Собчак в своем Telegram-канале каждый день ставит мои фотографии. И тут она посмеется, и там. Ксюшу бомбануло прям. Собчак – такая девочка, которая не может пережить чужого успеха", – высказалась Виктория Боня.

Кроме того, блогерша упомянула упреки бывшей коллеги в том, что она якобы незаслуженно попадает на Каннский фестиваль. Звезда считает обвинения необоснованными, объясняя, что это результат ее многолетнего труда.

