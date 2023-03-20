Вместо Галкина*: Изгнанный из России седой Меладзе нашел пристанище в объятиях Пугачевой

Новая жизнь Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе разворачивается на глазах зрителей.

После начала февральских событий Тель-Авив буквально стал столицей российского музыкального наследия. То и дело на местных площадках выступают некогда любимые россиянами звезды шоу-бизнеса. И на все концерты успевает заглянуть Алла Пугачева.

Не стало исключением и выступление Валерия Меладзе. Мужчина составил компанию Примадонне вместо Максима Галкина* одним томным вечером. Сам же изгнанный поклонниками из России за нелестные высказывания седой артист нашел пристанище и утешение в словесных объятиях Аллы Пугачевой.

"Седой пожилой Меладзе нашел пристанище", — пишут зрители.

Алла Борисовна опубликовала в микроблоге видео с концерта и написала слова поддержки. Зрители предположили, что именно этого сейчас не хватает исполнителю.

"Это был праздник! Песни Меладзе — прекрасное вино, с годами становятся только вкуснее и ценнее", — рассыпалась в комплиментах Алла Пугачева.

А вот коллеги по концертному цеху считают, что Валерию Меладзе не хватает мужества признать конец своей славе. Продюсер Дмитрий Ашуров в разговоре с изданием "Царьград" заявил, что впереди у артиста только учесть ретро исполнителей. Такие певцы вынуждены давать совместные концерты, чтобы заработать.

Согласно данным, концерт Валерия Меладзе прошел на площадке вместимостью 818 зрителей. 140 из этих мест так и остались пустыми — билеты не продались даже со скидкой. Хорошо, что Алле Пугачевой не важно, где проходит концерт — в "Крокусе" или израильском ДК.

*признан иноагентом.