Настоящая красавица! Младшая дочь Табакова растет копией Зудиной

В 2006 году на свет появилась младшая дочь Олега Табакова и Марины Зудиной Мария. В день рождения наследницы народный артист играл спектакль по Антону Чехову. Была премьера. Но журналисты, окружившие актера, стали спрашивать его о пополнении в семействе, а не о постановке.
Внимание к Марии приковано по сей день. В прошлом месяце юной девушке исполнилось 16 лет. Поклонники замечают, что дочь Табакова и Зудиной растет настоящей красавицей, и спорят, на кого она похожа. Большинство фанатов уверено: наследница знаменитых артистов растет копией своей матери.
Интернет-пользователи обратили внимание на улыбку девочки. Мол, именно эта часть выдает сходство с родительницей. Отдельных замечаний удостоились глаза Марии. Якобы они точно такие же, какие были у Олега Павловича. Впрочем, по этому поводу тоже есть разные мнения.
Поводом для новых обсуждений внешности дочери Марии Зудиной и Олега Табакова стала недавняя публикация актрисы. 56-летняя знаменитость опубликовала видео, на котором Мария кружится перед камерой во время последнего звонка в школе. "Впереди (у дочери – Прим. ред.) ОГЭ и выпускной", – сообщила артистка.