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Мужик, найдись! Полуголая Бузова развлеклась перед зеркалом

Ольга Бузова не стесняется записывать для поклонников довольно откровенные видео.
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Через несколько недель Ольга Бузова отметит день рождения. Ей исполнится 37 лет. А еще в этом январе будет два года, как телеведущая одинока. Как известно, после романтических отношений с блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA, поп-дива больше ни с кем не встречалась.

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Как заметили многие, отсутствие мужчины в жизни сказывается на Бузовой. Она все чаще снимает откровенные видео и фото, которые публикует в соцсетях. Например, недавно, оказавшись в Ереване, Ольга выложила кадры, сделанные ею после душа, который она приняла в отеле.

На видео – замотанная в полотенце Бузова, которая решила немного развлечься перед зеркалом. Она игриво задрала одну ногу и немного потеребила полотенце, сунув руку почти в промежность. Невольно телеведущая так и кричит: мужик, найдись! Надеемся, что вскоре Ольга обретет личное счастье.

Кстати, Ольга Бузова прилетела в столицу Армении на концерт. 4 января она выступает на фестивале в Dvin Music Hall. Похоже, пока многие российские артисты проводят время в отпуске, поющая телеведущая работает не покладая рук. Наверняка скоро 36-летняя поп-дива присоединится к отдыхающим знаменитостям.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 января 2023, 17:20 Источник: Соцсети • Требует проверки
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