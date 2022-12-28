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Затаившая обиду Бузова отвернулась от самого близкого человека

Ольга Бузова не пригласила некогда дорого ей человека на важное событие.
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Ольга Бузова всегда была близка со своей младшей сестрой Анной. Телеведущая нередко публиковала фотографии с родственницей – демонстрировала любовь и крепкую дружбу. Однако несколько лет назад общественность узнала, что поп-дива затаила обиду на сестру, перестала с ней видеться и разговаривать. Что стало причиной ссоры, неизвестно.

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Но потом Ольга и Анна помирились и, казалось, теперь отношения стали крепче. Телеведущая снова начала выкладывать в соцсети снимки с сестрой. Но когда Бузова наконец закончила ремонт в новой квартире, она пригласила на новоселье лишь свою мать Ирину Александровну, судя по появившимся в блоге знаменитости фотографиям. Анны рядом не оказалось.

Интернет-пользователи пришли к выводу: Бузова снова рассорилась с сестрой, поэтому и не позвала ее на важное событие. Косвенным доказательством то, что Ольга отвернулась от близкого, стала состоявшаяся на следующий день после новоселья встреча Ирины Александровны и Анны.

Теория о том, что Ольга Бузова просто не показывает сестру в своем блоге, рушится о желание экс-ведущей "Дома-2" посвящать поклонников абсолютно во все. Те уверены: если бы телезвезда действительно находилась в хороших отношениях с сестрой и хоть изредка виделась, фанаты увидели бы новые фотографии Анны в блоге.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 декабря 2022, 20:00 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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