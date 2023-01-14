"В феврале": объявлено о свадьбе Анны Семенович

Скоро жизнь Анны Семенович изменится.

Не так давно Анна Семенович, которая достаточно долгое время была одна, рассказала о романтических отношениях с неким состоятельным мужчиной. Однако подробности личной жизни звезда все-таки держит в секрете. Она не знакомит поклонников со своим избранником, вероятно, потому, что тот сам не хочет публичной жизни.

В 2023 году статус Анны в отношениях изменится, рассказала нумеролог Ольга Фисенко. По ее словам, вероятно, уже скоро общественности сообщат о свадьбе экс-солистки группы "Блестящие". "В феврале мы сможем узнать о продолжении отношений, которые перейти могут в брак", – объявила собеседница "Дни.ру".

При этом эксперт не исключила расставание Семенович с мужчиной. "Анна имеет яркий, вспыльчивый характер, она будет стараться занимать лидирующую позицию в отношениях, что будет мешать удерживать такие отношения на длительное время", – отметила нумеролог.

Причиной разлада в отношениях может стать карьера, продолжила Фисенко. "У Анны будет так же много поездок, как и в 2022 году, что будет отвлекать ее от личного, и акцентировать на работе. 2023 год может дать взрыв популярности", – сказала нумеролог.

Эксперт также предупредила Анну Семенович о появлении в ее жизни недоброжелателей. "Могут быть разные интриги, могут появится завистники. Аккуратней надо быть со всем, что может давать любые искушения, и соблазны. Год также может принести критику. Вероятно, сильно поменяется окружение", – заключила Ольга Фисенко.