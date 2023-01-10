"Там уже давно все высохло": лишенную оргазма в 67 лет Долину погнали тряпками после секса

Лариса Долина в последнее время не стесняется показать себя во всей красе. Все потому, что она хорошеет день ото дня.

Народная артистка России Лариса Долина в свои 67 лет постоянно оголяется и доказывает свою еще якобы не растерянную женственность и привлекательность. Убедиться в этом может каждый, стоит лишь зайти на ее страницу в соцсети. Однако на деле артистку считают молодящейся бабушкой и постоянно поливают грязью.

Светский критик Лена Миро пристыдила Ларису Долину в ее высказываниях о том, что она чувствует себя на 35-40 лет. А всех хейтеров, которые обзывают ее старухой, Долина отправила к окулисту. Для большей наглядности Долина выставила напоказ интимное место – глубокое декольте и прекрасные сексуальные ножки, словно у молоденькой девочки.

"Кто посмеет сказать, что Ларисочке не 35 или – ну вот самый максимум – 40? Только человек с подсевшим зрением. Ну вы же видите? Смотрите внимательно! Выглядит не 35-40, а, как по мне, даже на 30! Правда, я давно не была у окулиста, но выходит, что он мне и не нужен – я все вижу правильно", – саркастично отметила Лена Миро.

Поклонники оценили юмор блогера и начали наперебой выяснять, может ли певица действительно чувствовать себя на 35, так ли молода на самом деле Долина, и есть ли в ее жизни секс. Многие пришли к выводу, что такое хвастовство из-за отсутствия оргазма.

"Врет старая. В 67 секса нет от слова совсем. Организм блокирует эти опции. Все у нее там уже давно высохло, и дай бог, чтоб не отвалилось. И оргазма в 67 не бывает. Не предусмотрено природой. Так что ни выглядеть, ни чувствовать себя на 35 она не может"; "Все никак не успокоит, все оголяется – это, кстати, признак того, что она очень хочет вызвать интерес к себе, как к женщине, у противоположного пола. Это ретро смотрит на себя, и зеркало от ее отражения трескается", – погнали тряпками Долину.

Впрочем, одна читательница уверенно заявила, что секс может быть даже в 70. Однажды она лично застукала свою бабушку с дедом в постели за интимным занятием. А уж у Ларисы Долиной секс точно был, ведь дочь у нее как-то появилась.