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Шоу-бизнес
Пугачева, Долина, Леонтьев: новогодние тосты от звезд

Пугачева, Долина, Леонтьев: новогодние тосты от звезд

Алла Пугачева, Лариса Долина и Валерий Леонтьев смогли найти для поклонников правильные слова.
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Россияне благополучно встретили Новый год. Отличным подарком на праздник стала целая неделя выходных. Теперь граждане смогут насладиться застольем и общением с дорогими гостями. Конечно, незаменимым элементом посиделок станут тосты. "Дни.ру" поздравляют своих читателей и предлагают подборку знаменитых тостов от отечественных звезд.

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Народная артистка СССР Алла Пугачева в 2022 году вела себя максимально непатриотично, и все же у певицы остаются миллионы поклонников, которые в Новый год не откажутся от ее хитов. Примадонна как-то пожелала согражданам всегда смеряться. Она рассказала в одном интервью забавную историю из жизни.

Под Новый год певица отдыхала после концерта и уводила по телевизору, как Алан Чумак предлагает зарядить воду, крема и духи. Алла Пугачева сразу же поставила перед экраном баночку и принялась выполнять команды. Сама не заметила, как смотрела ТВ на четвереньках. Голос с той стороны привел Примадонну в чувство: "Теперь посмотрите, как по-дурацки вы выглядите!" Оказалось, что певица наткнулась на пародию и начала смеяться над собой.

Народная артистка России Лариса Долина чувством юмора ничуть не уступает, однако поднять бокалы она предлагает за силу воли. Однажды она рассказала о своей диете. Певица пошутила, что отец не оценил бы ее голодание и употребление одного лишь кефира. По словам исполнительницы, ее семья жила небогато, поэтому на первый план всегда выходила еда – отец умудрялся доставать вкусности. В общем, нужна крепкая сила воли, чтобы вести такой образ жизни, уверена артистка.

Тост на Новый год поднимает и Валерий Леонтьев. Для певца важна уверенность в завтрашнем дне. Народный артист России в одном интервью признался, что у него не было детства. С возрастом, по словам исполнителя, трудно открывать что-то новое. Однако в любом возрасте человек должен быть уверен, что он проснется в свое доме, найдет в холодильнике еду, будет одетым и обутым, то есть будет уверен в завтрашнем дне.

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2023, 13:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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