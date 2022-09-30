Проскурякова родила, а Николаев привел в дом новую женщину: у пары началась новая жизнь

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова проводят время по-разному.

Не только личная, но и творческая жизнь Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева бьет ключом. За 12 лет совместной работы пара создала множество совместных проектов. Теперь у пары началась новая жизнь — муж и жена развиваются в разных сферах, дополняя и вдохновляя друг друга.

Так, на днях Юлия Проскурякова родила свой собственный проект — на экраны вышел короткометражный фильм с участием жены Игоря Николаева. Премьера прошла в одном из столичных кинотеатров.

А Игорь Николаев выпустил цикл собственных пьес "Пятнадцать мелодий для фортепиано". Подписчики пишут, что первый тираж уже раскуплен — поклонники ждут пополнения в магазинах.

В компании коллег и близких Игорь Николаев отметил выход сборника. На вечер собрались Алла Пугачева, Игорь Крутой и Сергей Шакуров. Еще Николаев привел в свой дом и в свой круг друзей новую женщину. Ею оказалась пианистка Екатерина Мечетина.

Игорь Николаев поделился одним из произведением — "Фильм о любви" с подписчиками. Ее исполнила на фортепиано Екатерина. Фанаты оценили творчество музыканта. "Какая красивая мелодия! Пусть жизнь продолжается и в ней обязательно будет любовь!" — рассыпались поклонники в комплиментах.