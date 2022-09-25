"Он это заслужил": Проскурякова родила Николаеву от другого

Счастье в личной жизни спровоцировало знаменитость на откровения: она показала любимых родителей на фото. Снимок был сделан в Венеции, где жена Игоря Николаева отмечала юбилей. Помимо эксклюзивного кадра, она рассекретила имена матери и отца, а также их фамилии.
Оказалось, что суженную Игорю Николаеву родила миловидная женщина Людмила Проскурякова, а помог ей в этом другой не менее приятный человек — Павел Проскуряков. Перед камерой родители Юлии нежно обнимали друг друга и улыбались. Вот она, настоящая любовь!
Пользователи Сети отметили, что Людмила выглядит гораздо моложе своих лет. Они оставили ей комплименты и заговорили о влиянии на судьбу Игоря Николаева. Если б не эта маленькая женщина — не появилась бы на свет красавица Юлия Проскурякова.
Кроме того, жену певца призвали ценить себя больше и похвалили за эффектный имидж. "Ты подарок судьбы Игорю. Он это заслужил", — выразились в комментариях к посту в одной из соцсетей.
Впрочем, злопыхатели тоже объявились. Они вновь напомнили роскошной блондинке о вечной сопернице — Наташе Королевой. Юлию Проскурякову часто сравнивают с исполнительницей хита "Желтые тюльпаны", ведь Игорь Николаев питал к ней неистовую страсть.