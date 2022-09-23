Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо
партнеры
Пятница
23 сентября
Лента новостей
16:27
Закрывшая глаза на тайный интим с Королевой жена приползла к Николаеву: С нашим днем
15:44
Пузо уже не скрыть: седой мужик обрюхатил 44-летнюю Орлову
15:02
Лишили детей и держат в реанимации: родившая близнецов звезда "Дома-2" взвыла от страшной боли
14:30
Передозировка: врачи сделали с Пугачевой все возможное
13:34
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
12:00
Панорамные окна и площадь 145 квадратов: жена Соколовского похвасталась квартирой в "Москве-Сити"
11:50
Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона
10:55
Зима близко: в каких регионах России совсем скоро выпадет первый снег
10:54
Полчища крыс "верховодят" в доме Петросяна
10:26
"Я в отчаянии": голливудская дива Пэрис Хилтон потеряла самое дорогое во время переезда
09:40
"Слезы": стало известно об убийстве Кудрявцевой после похищения
09:14
"Вот оно счастье!": мечтающая о втором ребенке Ковальчук добилась своего
06:03
Оформляем прописку через МФЦ
04:17
Живого места нет: Нюша вырезала себе щеки после гадкой измены мужа
02:27
Массовая драка туристов произошла в аэропорту Антальи
02:14
Подборка доступных ЖК у Садового кольца
00:03
День осеннего равноденствия: что нельзя делать 23 сентября 2022 года
21:54
"Мертвая": кривляющуюся Подольскую сравнили с собакой
21:27
"Жертва": утащившая мужика из семьи Брежнева получила обухом по голове
20:37
Стало известно об уходе Валерии: В другой реальности
19:57
Красотку из "Уральских пельменей" скорчило в страшной позе: В морге
19:07
Ненасытная Успенская скачет по мужикам без продыху: Это как тортик съесть
18:27
Боли в суставах и смещение позвоночника: истощенной бывшей Грачевского поставили диагноз
16:39
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
15:58
"Алкашиха с надутым лицом": хамоватую Хлебникову вывели на чистую воду
15:44
Один глаз больше другого: исколотую бабку Пугачеву обрекли на уродство
15:20
"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
14:59
"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок
14:32
В России отдают недвижимость за 48 миллионов в обмен на авто
14:18
Кошкин дом и его последствия: как питомцы в квартире влияют на человека
14:16
Диетолог назвал полезные свойства квашеной капусты
13:47
"До слез": покойный богач Пускепалис разделил участь голодного бомжа
13:05
Назван размер зарплаты мобилизованных россиян
13:04
Кубок Кремля: в Москве пройдет международный турнир по бально-спортивным танцам
12:34
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
11:51
"Возвращаюсь": бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор
11:49
"Вся страна в шоке!": бандиты бросили бунтарку Кудрявцеву в лесополосе
10:58
"Одни кости": Почерневшей анорексичке Ходченковой опустили веки
10:53
В России предложили погашать ипотеку за мобилизованных граждан
10:07
Продавать доллары поздно? Ответ аналитика
10:02
"Мне некуда спрятаться от них": дрожащую от страха Шакиру прижали к стенке
09:44
"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева
08:50
"Как-то быстро": прикованный к коляске Носков ушел в небытие
05:59
Названые самые большие квартиры в Москве
04:13
"Сразу в ЗАГС!": бездетная брошенка Варнава вступает в однополый брак
02:52
Театр "Русский балет" начинает гастроли в Подмосковье: афиша спектаклей
02:03
Больше всего новостроек на востоке Москвы
01:15
Porsche разбит всмятку: иномарка снесла стелу на заправке в Москве
00:04
День праведных Иоакима и Анны: православный праздник 22 сентября
21:49
"Определенные страхи": за пережившую измену Нюшу взялся психолог
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок
Глушко пока молчит: лицемерная Королева готовится к рождению ребенка
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
"Стыдно": расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи
"Возвращаюсь": бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Закрывшая глаза на тайный интим с Королевой жена приползла к Николаеву: С нашим днем

Закрывшая глаза на тайный интим с Королевой жена приползла к Николаеву: С нашим днем

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев поделились с подписчиками важным событием.
прочитано 258 раз

История Юлии Проскуряковой — настоящая сказка. Провинциальная девушка стала известной певицей и любимой музой знаменитого музыканта. А ведь когда-то будущая жена буквально приползла к Николаеву после концерта, пробравшись через толпу фанатов. Начинающая певица вручила артисту диск со своими песнями. Так началась история знакомства, которая переросла в долгий и крепкий брак.

ПО ТЕМЕ

"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок

Не с кем оставить? Бросившая Николаева Проскурякова притащила дочь на съемки

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

В сентябре этого года пара отмечает 12 лет совместной жизни. Юлия Проскурякова трогательно поздравила мужа: "С Нашим Днём, любимый! 12 лет в браке! Никелевая свадьба!!! Поздравляю тебя, поздравляю нас! С Годовщиной."

К сожалению, не все поклонники принимают пару Проскуряковой и Николаева. Некоторые до сих пор считают, что союз певца с бывшей женой Наташей Королевой был куда более интересным. Сама Королева подогревает разные сплетни о паре с Игорем Николаевым. Недавно она рассказала о подробностях сексуальной жизни с бывшим мужем. Певица призналась, что в молодости у них был тайный интим, ведь пара скрывала отношения от родителей Наташи.

Юлия Проскурякова, судя по всему, закрывшая глаза на такие подробности, никак не комментирует прошлую жизнь Игоря Николаева. На фотографиях девушка широко улыбается, и продолжает поддерживать репутацию идеальной жены.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
23 сентября 2022, 16:27 Источник: Социальные сети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок

Он на седьмом небе
Недвижимость

Панорамные окна и площадь 145 квадратов: жена Соколовского похвасталась квартирой в "Москве-Сити"

Вид роскошный
Шоу-бизнес

"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника

Какой большое достоинство!

Шоу-бизнес

Красотку из "Уральских пельменей" скорчило в страшной позе: В морге

Что случилось?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона
"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+