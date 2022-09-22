"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок

Певец Игорь Николаев давно женат на Юлии Проскуряковой. Наконец она его порадовала.

Жена Игоря Николаева в последнее время активно начала строить кинокарьеру. Многие фанаты подумали, что она забросила музыку, ведь она была начинающей певицей. Но как выяснилось, Юлия Проскурякова подобно Ольге Бузовой, талантлива во всем.

В своем телеграм-канале жена Николаева рассказала, что ее песня "Журавлик" номинирована на юбилейную народную премию Дорожного радио. Раньше сам Игорь Николаев очень часто был номинирован на эту премию, а Юлия Проскурякова достигла таких высот в первый раз. Музыку и слова для любимой женушки Николаев написал сам.

"Это невероятно!!! Спасибо за доверие, дорогие радиослушатели @dorognoe_radio ❤️🙏🏻 спасибо всем, кто поддерживал и голосовал за песню "Журавлик". Муз. и сл. @igor_nikolaev_music 🙌🏻 спасибо за песню, любимый!❤️ Возвращайтесь домой, Журавлики", – написала Юлия Проскурякова.

Церемония вручения премии "Звезды Дорожного радио" состоится 4 декабря в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что жена Игоря Николаева решила попробовать себя в коротком метре. Подписчики ласково прозвали фильм "крохой" и"малышом", фанаты с нетерпением ждут его появления на свет.