Не с кем оставить? Бросившая Николаева Проскурякова притащила дочь на съемки

Певец и композитор Игорь Николаев в браке с женой Юлией Проскуряковой уже много лет. Пара воспитывает шестилетнюю дочь Веронику и редко показывает ее общественности.
Недавно жена Николаева решила сменить профессию и из начинающей певицы превратилась в начинающую актрису. Юлия Проскурякова уже снялась в популярном сериале и решила строить дальше кинокарьеру. Ей так понравилось это поприще, что она выкладывает в своем аккаунте каждый свой шаг на съемках кино. Судя по всему, Проскурякова днями и ночами пропадает на новой работе, бросив мужа одного.
На днях Юлия Проскурякова появилась в студии телепередачи "Видели видео?" на Первом канале. Поклонники гадают, зачем скрытная Проскурякова притащила юную дочь на съемки? Неужели не с кем было оставить?
Оказывается, звезда взяла с собой на съемки не только дочь, но и собаку! Жена Николаева отметила, что телезрители узнают много интересного о жизни их домашнего питомца. Выпуск с участием жены Николаева и их дочери выйдет в эфир 18 сентября.
Поклонники принялись обсуждать внешность дочери Николаева и Проскуряковой, ведь пара крайне редко показывает наследницу. Фанаты отметили, что девочка растет точной копией своего отца.