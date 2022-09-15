Брошенная Николаевым Проскурякова подыскала нового отца для маленькой дочери: Прям семья

Совсем недавно Юлия Проскурякова начала карьеру в кино. И хотя музыкальную карьеру девушка не закончила официально, она уже успела сняться в коротком метре. Брошенная Николаевым на сольном творческом поприще Юлия гордится своей работой и активно делится с поклонниками кадрами со съемок.
Только вот недавнее фото совсем не похоже на привычный семейный контент жены и матери. Супруга Игоря Николаева опубликовала фото с дочкой и неизвестным мужчиной. Подписчики в шоке: "Прям семья", — пишут пользователи.
В комментариях под фотографией другие подписчики отметили, что мужчина рядом с Проскуряковой смотрится очень хорошо. Появились предположения, что после разговоров о крахе брака актриса и певица нашла нового отца своей дочке Веронике.
Однако, переживать поклонникам пока не стоит. Мужчина оказался новым ведущим шоу "Видели видео", а жена и дочка Игоря Николаева стали гостями нового выпуска. Слухи о разводе пары пока лишь слухи. Да и отец всегда остается отцом, тем более что Игорь Николаев души не чает в долгожданной малышке.
Напомним, что Юлия и Игорь вместе уже больше 10 лет. Семейная пара не только воспитывает дочку, но и до недавнего времени плотно работала вместе, записывая для поклонников новые песни.