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Шоу-бизнес
Брошенная Николаевым Проскурякова подыскала нового отца для маленькой дочери: Прям семья

Брошенная Николаевым Проскурякова подыскала нового отца для маленькой дочери: Прям семья

Новая фотография Юлии Проскуряковой вызвала волну обсуждений. Игорь Николаев поставил лайк, но никак не прокомментировал публикацию.
прочитано 201 раз

Совсем недавно Юлия Проскурякова начала карьеру в кино. И хотя музыкальную карьеру девушка не закончила официально, она уже успела сняться в коротком метре. Брошенная Николаевым на сольном творческом поприще Юлия гордится своей работой и активно делится с поклонниками кадрами со съемок.

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Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

Только вот недавнее фото совсем не похоже на привычный семейный контент жены и матери. Супруга Игоря Николаева опубликовала фото с дочкой и неизвестным мужчиной. Подписчики в шоке: "Прям семья", — пишут пользователи.

В комментариях под фотографией другие подписчики отметили, что мужчина рядом с Проскуряковой смотрится очень хорошо. Появились предположения, что после разговоров о крахе брака актриса и певица нашла нового отца своей дочке Веронике.

Однако, переживать поклонникам пока не стоит. Мужчина оказался новым ведущим шоу "Видели видео", а жена и дочка Игоря Николаева стали гостями нового выпуска. Слухи о разводе пары пока лишь слухи. Да и отец всегда остается отцом, тем более что Игорь Николаев души не чает в долгожданной малышке.

Напомним, что Юлия и Игорь вместе уже больше 10 лет. Семейная пара не только воспитывает дочку, но и до недавнего времени плотно работала вместе, записывая для поклонников новые песни.

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Юлия Проскурякова. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
15 сентября 2022, 14:19 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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