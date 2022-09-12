Встал: Расчехливший свой готовый инструмент Николаев пристроился сзади к молодой красотке

Игоря Николаева поймали с таинственной блондинкой.

В последнее время вокруг личной жизни знаменитого усача ходит не мало слухов, причем достаточно тревожных. Злые языки говорят, что в его многолетнем браке с Юлией Проскуряковой не все гладко. Но, как бы там ни было, смотря на Игоря Николаева, не разглядеть в его лице переживаний: он свеж, весел, а значит, возможно, и союз с женой остается нерушимым.

Однако со своей второй половинкой артист иногда расстается. Накануне он побывал на спортивном турнире: кого только не было рядом с ним на фотографиях, а вот Юлии Проскуряковой след простыл. Преданным фанатам музыканта известно, что он любит поиграть в теннис на досуге со своим другом Леонидом Агутиным. Вот и на этот раз звезды встретились, чтобы потягаться.

Игорь Николаев, как и его приятель, надел форму, расчехлил свой готовый с натянутыми струнами инструмент для игры, правда, саму борьбу фанатам не показал. Зато певец опубликовал на своей странице снимок с супругом Анжелики Варум.

Артисты расположились рядом друг с другом, а окружили их две молодые красотки – судя по всему, тренеры. При этом муж Юлии Проскуряковой встал чуть позади блондинки, как бы пристроившись сзади.

"Наигрались в теннис, постреляли из лука, надышались воздухом...", – поделился впечатлениями довольный Игорь Николаев.